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Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 39.

Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra serbest pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda çift kale oyun oynanırken son bölümde sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Antrenmanda Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha dönüş çalışmalarına devam etti.


Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek müsabaka öncesi Başkent'te kampa girecek.

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