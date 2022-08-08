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Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Galatasaray, 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Dar oyunla devam eden idman, dayanıklılık koşusunun ardından 7'ye 7 oyunla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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