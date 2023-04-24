Galatasaray'da Gomis sorunu tatlıya bağlandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Bafetimbi Gomis'in sezonun kalan bölümünde oynamak istemediğini söylemesi üzerine yaşanan sorun bu akşam çözüldü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fatih Karagümrük maçı sonrası golcü oyuncu Bafetimbi Gomis ile ilgili yaptığı, "Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi" açıklaması sonrası Başkan Dursun Özbek de, davranışın kabul edilebilir olmadığını ifade ederek Okan hocaya saygı duyulması gerektiğini söylemişti.

Yaşanan bu olay sonrası bugün yapılan antrenmanda da takımdan ayrı çalışan Gomis, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrası sorunun çözüldüğü ve sorunun tatlıya bağlandığı öğrenildi.