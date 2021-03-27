İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 32.

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Milli takım kamplarında yer alan oyuncular antrenmanda yer almadı.


Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.