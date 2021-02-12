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Galatasaray'da hazırlıklar devam etti

Galatasaray, hafta sonunda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarının ardından, Alanyaspor karşısında 90 dakika forma giyen isimler çalışmayı tamamladı. Diğer futbolcular ise şut çalışması, yenileme konuşu ve soğuma hareketleri yaptı. Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürürken, Marcelo Saracchi'nin de tedavisine devam edildi. Sarı-kırmızı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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