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Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray, 2020-2021 futbol sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli ismi Adem Büyük'ün doğum günü kutlandı.


Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde bölgesel ve takım halinde taktik oyunlar üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli isimlerinden Adem Büyük'ün antrenman öncesinde doğum günü kutlandı.


Milli takımlarından davet alan Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes ve Ryan Babel antrenmanda yer almadı.


Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaşacak.

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