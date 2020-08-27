Galatasaray'da hazırlıklar tek idmanla devam etti

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, günü tek idmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar yarın hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Sezon başı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, bugün tek idman yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde akşam yapılan çalışma ısınma hareketleriyle başladı ve taktik idmanla sona erdi. 11'e 11 çift kale maç yapılan antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Sarı-kırmızılılar yarın yeni sezon hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 17.00'de oynanacak.