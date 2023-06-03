Galatasaray'da hedef şampiyonluğu derbi galibiyetiyle kutlamak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisini kazanarak sezonu tamamlamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü maçının ardından şampiyonluğunu garantileyen sarı-kırmızılılar derbi galibiyetiyle sezonu kapatmak istiyor.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle bu sezonki son maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar son hafta Hatayspor ile karşılaşacaktı. 6 Şubat'taki yaşanan deprem felaketinden dolayı Hatayspor'un ligde çekilmesiyle Cimbom son haftayı müsabaka yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyet alacak.

Son 4 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Ligde son olarak 32. haftada deplasmandaki Beşiktaş derbisinde yenilen sarı-kırmızılılar, daha sonra Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 17 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 44 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 38 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Cimbom, sahasında son olarak Sivasspor ile mücadele etti ve 2-0 galip ayrıldı.

Evinde 16 maçtır yenilmiyor

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 16 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 16 mücadelede 14 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 15 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 77 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

Derbinin arından şampiyonluk kutlamaları yapılacak

Fenerbahçe derbisinin arından Galatasaray, şampiyonluk kutlaması yapacak. Sahada platform kurulacak ve futbolcular seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak. Çeşitli sanatçılar da konser verecek. Sarı-kırmızılılar daha sonra 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde herhangi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.