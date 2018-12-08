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Galatasaray'da iki değişiklik

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında Beşiktaş derbisine göre iki değişiklikle sahaya çıktı.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadelede sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta deplasmandaki Beşiktaş maçına göre iki değişiklik yaptı. Geçen haftalara göre 3'lü savunma anlayışından vazgeçen sarı-kırmızılılarda 4'lü defans ile oynayacak. 11'de Maicon ve cezalı Fernando'nun yerine cezası biten Garry Rodrigues ile Muğdat Çelik 11'de yer aldı. Galatasaray'ın 11'inde ise Muslera, Mariano, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Muğdat ve Eren Derdiyok bulunuyor.

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