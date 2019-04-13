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Galatasaray'da iki isim derbiyi kaçıracak

Galatasaray’da kırmızı kart cezalarından dolayı Christian Luyindama ile Marcao, Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalarından dolayı Christian Luyindama ile Marcao, Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.


Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Kupada Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Christian Luyindama ile ligdeki Yeni Malatyaspor müsabakasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao derbide olamayacak. Devre arasında takıma katılan ikili ilk derbi heyecanını kaçıracak.


Sarı-kırmızılılarda ayrıca Martin Linnes, Emre Taşdemir ve Henry Onyekuru sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 3 futbolcu derbide sarı kart görmeleri halinde Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

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