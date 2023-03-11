Galatasaray'da Juan Mata sakatlandı

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, Kasımpaşa maçında sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Mata'nın yerine 22. dakikada Milot Rachica girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda İspanyol futbolcu Juan Mata sakatlık yaşadı. Mücadeleye 11'de başlayan Mata sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. 34 yaşındaki futbolcunun yerine müsabakanın 22. dakikada Kosovalı futbolcu Milot Rashica oyuna dahil oldu.