Galatasaray'da Karagümrük mesaisi başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılıların yeni yardımcı antrenörü Moritz Volz de çalışmada yer aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında 45 dakikadan fazla süre alan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Aynı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş'ın çekilen MR sonucunda sol üst ön adele grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edildi ve oyuncunun tedavisine başlandı.

Ayrıca sarı-kırmızılıların yeni yardımcı antrenörü Moritz Volz de idmanda yer aldı.

Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.