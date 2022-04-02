İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray'da kart sınırındakilerde sorun yok

Galatasaray’da Fatih Karagümrük maçında sarı kart sınırında olan Fernando Muslera ile Emre Kılınç kart görmedi.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında sarı kart sınırında olan Fernando Muslera ile Emre Kılınç kart görmedi.


Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da bu mücadele öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera ile Emre Kılınç sınırda olan isimlerdi. Müsabakada süre alan iki oyuncu da gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart görmeden maçı tamamladı.

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