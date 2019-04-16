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Galatasaray'da Kayserispor mesaisi başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı İM Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda pazar günkü Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise salonda core ve stabilizasyon çalışmasının ardından sahada koşuyla antrenmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Galatasaray, İM Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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