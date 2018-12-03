Galatasaray'da Keçiörengücü hazırlıkları başladı

Tur ilk maçında Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla antrenmana başladı. Daha sonra pas destek çalışmaları yapıldı. Ana bölümde sınırlı alanda çift kale oyun oynanırken, son bölümde orta ve gol vuruşu çalışıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00'de yaptıktan sonra saat 14.00'te özel bir uçuşla Ankara'ya hareket edecek.