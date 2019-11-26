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Galatasaray'da kötü seri 12 maça çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde evinde Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray’ın Avrupa’daki galip gelememe serisini 12 maça çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın Avrupa'daki galip gelememe serisini 12 maça çıktı.


Galatasaray, Club Brugge beraberliği ile Avrupa'daki galip gelememe serisini devam etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla aldı. Cimbom bu maçla birlikte 10 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılmadı (8 mağlubiyet, 4 beraberlik).

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