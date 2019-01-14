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Galatasaray'da kupa hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Boluspor ile yarın deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Galatasaray, Boluspor maçı için bugün saat 14.00'te karayoluyla Bolu'ya geçerek yarın akşam saat 19.50'de başlayacak olan karşılaşma öncesi kentte kampa girecek.



Boluspor maçının kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


"Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

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