Galatasaray'da lig serisi 9'a çıktı

Galatasaray, Akhisarspor'u mağlup etmesiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 9 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Akhisarspor'u mağlup eden Galatasaray, ligdeki iyi serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Süper Lig'de son 9 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Aslan, geride kalan müsabakalarda 6 kez rakiplerini mağlup ederken, 3 kez de berabere kaldı.

Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor'u mağlup etti, Ç. Rizespor, Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.