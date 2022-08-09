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Galatasaray'da Lucas Torreira ile Dries Mertens ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transferler Lucas Torreira ile Dries Mertens de sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman geliş alanda yapılan pas çalışması ile devam etti.


Yeni transferler Lucas Torreira ile Dries Mertens de sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı.


Antrenmanda sakatlıkları olan Omar Elabdellaoui ile Leo Dubois'in tedavilerine devam edildi.


Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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