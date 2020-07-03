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Galatasaray'da Marcao takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 30.

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı bulunan Marcao antrenmanın tamamında takımla çalıştı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Marcao, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Radamel Falcao, takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışma yaptı. Fernando Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.


Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra kampa girecek.

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