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Galatasaray'da Onyekuru antrenmana katılmadı

Galatasaray, Süper Lig’in 26.

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Dünkü antrenmanı ağrılarından dolayı yarıda bırakan Henry Onyekuru çalışmada yer almadı.


Teknik Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru ve tedavisine devam edilen Adem Büyük, antrenmanda yer almadı.


Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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