İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'da Onyekuru ile Andone takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 20.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sıtma teşhisi konulduktan sonra tedavisinden dolayı bir süre takımdan ayrı kalan Henry Onyekuru ile sakatlığını atlatan Florin Andone, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenmanda ilk olarak salonda core stabilizasyon çalışması yapıldı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirildi ve dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.



Onyekuru ile Andone takımla çalıştı


Antrenmanda Henry Onyekuru, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Florin Andone, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde yükleme çalışması gerçekleştirdi.


Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin yanı sıra, sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilen Ahmet Çalık günü tedaviyle tamamladı.


Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.