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Galatasaray'da Onyekuru veda etti

Galatasaray’da kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru, bu akşam yapılan antrenmanda takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru, bu akşam yapılan antrenmanda takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.


Galatasaray ile kiralık sözleşmesi bittiği için Monaco'nun geri çağırdığı Onyekuru, sarı-kırmızılılara veda etti. 23 yaşındaki oyuncu, akşam antrenmanında takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.


Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" denildi.

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