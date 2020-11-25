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Galatasaray'da Rizespor maçı hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 10.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde genel kuvvet çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise yenilenme programı dâhilinde gruplar halinde ayak tenisi oynandı. İdman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ve Peter Etebo, takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yaptı. Radamel Falcao'nun tedavisine ise devam edildi.


Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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