Galatasaray'da Scott Piri teknik ekibe katıldı

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni performans uzmanı ABD'li Scott Piri oldu. Piri, 2011-2014 yıllarında da teknik heyette görev almıştı.

Galatasaray, futbolcu transferlerinin yanında teknik ekibi de takviye yapmaya devam ediyor. İspanyol Antrenör Albert Riera'dan sonra ekibe ABD'li performans uzamanı olan Scott Piri de katıldı. Piri, daha önce 2011-2014 yılları arasında sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in ekibinde yer almıştı.

Scott Piri, A Milli Futbol Takımı'nda da görev almıştı.