Galatasaray'da Seferovic'in yerine Gomis 11'de

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre Gaziantep FK karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, forvette Haris Seferovic'in yerine Bafetimbi Gomis'e görev verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre Gaziantep FK karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, forvette Haris Seferovic'in yerine Bafetimbi Gomis'e görev verdi. Gomis bu sezon ilk kez 11'de başlarken, Seferovic de ilk kez yedek kulübesinde oturdu.

Sarı-kırmızılılarda tedavisinin ardından takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö ile Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan, 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Leo Dubois ilk kez 21 kişilik kadroda

Yazın kamp döneminde Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Fransız sağ bek Leo Dubois, iyileşmesinin ardından geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlamıştı. Dubois, Gaziantep FK mücadelesiyle ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılılarda; Okan Kocuk, Leo Dubois, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman ve Kazımcan Karataş ise yedeklerde bekledi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar stadı doldurdu

Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK maçına yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar stadın büyük çoğunluğunu doldururken, konuk ekip taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı. Sarı-kırmızılı tribünler, mücadele öncesinde tezahüratlarla takımlarını karşılaşmaya hazırladı. Taraftarlar, maç öncesinde ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk'a sevgi gösterisinde bulundu.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırıya karşı farkındalık oluşturmak için maç 1 dakika geç başladı.