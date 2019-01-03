Galatasaray'da Serdar Aziz affedilmedi

Sarı-kırmızılılar, Serdar ile yolları ayıracak.

Galatasaray'da Serdar Aziz konusu netleşmeye başladı. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalarına Metin Oktay Tesisleri'nde dün başlayan sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz antrenmanda yer almamıştı. Teknik Direktör Fatih Terim ile görüşen Serdar Aziz'e ise af çıkmadı. 28 yaşındaki futbolcu böylece takımdan ayrılacak. Serdar Aziz ayrıca tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Başarılı futbolcu Sivasspor maçında rahatsızlığından dolayı forma giymemiş, ertesi gün eşiyle Maldivler'de fotoğraf paylaşması da polemik konusu olmuştu.

Serdar, 2016 yılında Bursaspor'dan transfer edilmişti.