Galatasaray'da sınırdaki futbolcular kart görmedi

Galatasaray'da sarı kartı sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens, MKE Ankaragücü mücadelesini kart görmeden tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimlerdi. Bu 3 futbolcu, Ankaragücü karşılaşmasını sarı kart görmeden tamamladı ve 18. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşmedi.