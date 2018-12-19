Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geleceği Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Keçiörengücü mücadelesinde forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ile antrenmana başladı. Pas oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, dayanıklık çalışması ile antrenmanı sürdürdü. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile noktalandı.

Emre Akbaba ve Garry Rodrigues fizyoterapist eşliğinde salonda çalışırken, Sinan Gümüş ise kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.