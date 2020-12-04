Galatasaray'da Taylan Antalyalı takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Taylan Antalyalı, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Fernando Muslera, kaleci antrenörü eşliğinde sahada özel bir antrenman yaptı. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Korona virüs test sonuçları negatife dönen Okan Kocuk, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel, ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. İzolasyon süreci yarın tamamlanacak olan Omar Elabdellaoui'nin idman programının ise daha sonra belirleneceğini ifade edildi.