Galatasaray'da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Sivasspor maçının 11'ine göre sadece tek değişiklik yaptı ve Ömer Bayram'ın yerine Younes Belhanda'yı görevlendirdi.

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, 11'inde tek değişiklik yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Sivasspor maçının 11'ine göre Ömer Bayram'ın yerine Younes Belhanda'ya görev verdi. Sakatlığı bulunan Adem Büyük ise kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılar karşısına Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Herny Onyekuru, Younes Belhanda ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Taylan Antalyalı bekledi.

Ryan Donk, ısınmada hafif sakatlık yaşamasına rağmen mücadelede yer aldı.