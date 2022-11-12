Galatasaray'da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynadıkları maçta rotasyon yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçında ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre tek değişiklik yaptı. Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.

Galatasaray'da Yunus Akgün, Patrick van Aanholt ve Metehan Baltacı ile sakatlıkları bulunan Yusuf Demir ile Mathias Ross 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, Başakşehir maçına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

Yedeklerde Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata ve Kazımcan Karataş bekledi.

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Başakşehir deplasmanın da tribündeki yerini aldı.