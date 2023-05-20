Galatasaray'da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları İstanbulspor maçının 11'ine göre Sivasspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile mücadele ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları İstanbulspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Buruk; sağ bekte Leo Dubois'nın yerine sarı kart cezası biten Sacha Boey'a görev verdi.

Galatasaray'da kırmızı kart cezası olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşısında Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata bekledi.

Tribünler doldu

Bu sezon iç saha karşılaşmalarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Sivasspror maçında da tribündeki yerini aldı. Nef Stadyumu tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. Tribünlerde ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, 'Bütün büyük zaferler küçük bir adımla başlar. Yüzyıllar geçse de üzerinden; unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar' pankartı yer aldı.