Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda takım olarak yenilenme programı dahilinde çalışmalar yapıldı. İzolasyon süreci tamamlanan ve son Covid-19 PCR testi de negatif çıkan Kerem Aktürkoğlu, bireysel çalışma gerçekleştirdi. Covid-19 PCR testleri 16 Aralık günü pozitif çıkan diğer iki oyuncunun izolasyon, tedavi ve takip programı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam etmektedir.

Peter Etebo'nun tedavisine devam edildi. Ryan Babel, takımdan ayrı salonda ve sahada kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıktan sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek maç için bu kentte kampa girecek.