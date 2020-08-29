Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik bireysel ve grup antrenmanları gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.