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Galatasaray'dan Ali Koç'a cevap: "Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir"

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Teknik Direktör Fatih Terim hakkında yaptığı ’Sicil’ açıklamasına cevap verdi ve Terim’in sarı-kırmızılı takımın başında kazandığı kupaların fotoğrafını paylaştı.

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Teknik Direktör Fatih Terim hakkında yaptığı 'Sicil' açıklamasına cevap verdi ve Terim'in sarı-kırmızılı takımın başında kazandığı kupaların fotoğrafını paylaştı.


Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Teknik Direktör Fatih Terim hakkında yaptığı, "Futbolculuk ve hocalık döneminde onun kadar ceza alan birisi yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?" açıklamasına cevap verdi.


Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Fatih Terim ve onun sarı-kırmızılılarda kazandığı kupaların fotoğrafını paylaşarak, "Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir..." notunu ekledi.


Fotoğrafta deneyimli teknik adamın 8 Süper Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 3 TSYD Kupası aldığı vurgulandı.

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