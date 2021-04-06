Galatasaray'dan Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Başkan Ali Koç'un korona virüse yakalandığını duyurdu. Bunun üzerine Galatasaray'dan da Başkan Koç için geçmiş olsun mesajı geldi.

Sarı-kırmızılılardan paylaşılan mesaj şöyle:

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."