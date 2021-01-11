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Galatasaray'dan Ali Sami Yen paylaşımı

Galatasaray, Ali Sami Yen Stadyumu’na veda etmelerinin 10.

Galatasaray, Ali Sami Yen Stadyumu'na veda etmelerinin 10. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı.


Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından Ali Sami Yen Stadı ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunun en büyük başarılarıyla bezeli hatıralarımıza, tarifsiz duygularımıza ve unutulmaz hislerimize tanıklık eden Ali Sami Yen'e veda edeli bugün tam 10 yıl oldu. Yıkılsa da anılarımızda ve tarihimizde yaşamayı sonsuza dek sürdürecek. Ali Sami Yen Sonsuza Kadar" ifadelerini kullanıldı. Paylaşımda 'Hatıran yeter' yazılı bir fotoğraf da yer aldı.

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