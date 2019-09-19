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Galatasaray'dan Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a destek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor’a sosyal medya hesabından başarılar diledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a sosyal medya hesabından başarılar diledi.


Galatasaray'dan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarına tam destek. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından paylaştığı destek mesajında, "Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ilk maçına çıkıp Avrupa macerasına başlayarak ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a başarılar diliyoruz!" ifadelerini kullandı.

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