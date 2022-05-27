Galatasaray'dan Euroleague şampiyonuna tarihi fark

ING Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Euroleague şampiyonu A.
ING Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Euroleague şampiyonu A. Efes'i 105-70 gibi farklı bir skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında A. Efes'i dağıttı. Sarı-kırmızılılar rakibi karşısında oldukça etkili maça başlarken, ilk periyodu 18-16, devreyi de 43-34 önde bitirdi. 3. periyotta da rakibi karşısında ezici üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, son çeyreğe 79-51 üstün girdi. 4. periyotta da farkı iyice açan sarı-kırmızılı ekip salondan 105-70 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.