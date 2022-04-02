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Galatasaray'dan evinde üst üste 3. galibiyet

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte bu sezon Spor Toto Süper Lig’de evinde üst üste 3.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte bu sezon Spor Toto Süper Lig'de evinde üst üste 3. galibiyetini aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu müsabaka ile birlikte evinde son dönemdeki iyi performansını da sürdürdü ve üst üste 3. galibiyetini aldı.


Sahasında son olarak Trabzonspor'a mağlup olan Galatasaray daha sonra Kayserispor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Karagümrük maçlarıyla da galibiyet serisini 3'e çıkardı.

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