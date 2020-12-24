Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap

Galatasaray, Fenerbahçe'nin verdiği cevaba karşılık, 12 Mayıs 2012 tarihinde Kadıköy'de şampiyon olduklarında çekilen fotoğrafı, 2013 yılından sonra Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan takımların sayılarını ekleyerek paylaştı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği mücadelede hakem Bahattin Şimşek'in kararlarından dolayı Galatasaray, sosyal medya hesabından siyah bir fon üzerine "Futbolda kapkara gece!" paylaşımı yapmıştı.

Fenerbahçe de sosyal medya hesabından bu paylaşıma, "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" yanıtını vermişti.

Sarı-kırmızılılar, daha sonra sarı-lacivertlilerin bu paylaşımına karşılık verdi. Galatasaray sosyal medya hesabından, Kadıköy'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Süper Lig'de şampiyon oldukları maçta saha içinde çekilen fotoğrafı, 2013 yılından sonra Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kazanan takımların sayılarıyla birlikte paylaştı.