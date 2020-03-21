Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs buluntuları rastlanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.