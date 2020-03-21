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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs buluntuları rastlanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs buluntuları rastlanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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