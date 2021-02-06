Galatasaray'dan Kadıköy hatırası paylaşımı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından soyunma odasından bir fotoğrafı ’2021 Kadıköy hatırası’ notuyla paylaştı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından soyunma odasından bir fotoğrafı '2021 Kadıköy hatırası' notuyla paylaştı.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından büyük coşku yaşayan sarı-kırmızılılarda sevinç soyunma odasında da sürdürdü. Galatasaray, sosyal medya hesabından soyunma odasından Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcular ve teknik ekibin yer aldığı fotoğrafı '2021 Kadıköy hatırası' notuyla paylaştı.