Galatasaray'dan Mbaye Diagne açıklaması

Galatasaray, Başakşehir maçında sol kalça ekleminden sakatlık geçiren Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin, yapılan tetkiklerinin ardından sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini ve operasyon geçirmesine gerek duyulmadan kırık tedavisine başlandığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Senegalli futbolcu Mbaye Diagne sakatlanmış oyuna devam edememişti. Sarı-kırmızılılar Diagne'nin durumuyla ilgili açıklama yayımladı. Resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başakşehir ile dün oynanan maçta, içinde bulunduğu bir pozisyonun ardından sol kalça ekleminden sakatlık geçiren oyuncumuz Mbaye Diagne'nin bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilmiştir. Şu an için operasyon geçirmesine gerek duyulmayan oyuncumuzun kırık tedavisine başlanmıştır."