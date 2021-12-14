Galatasaray'dan, Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray, dün akşam oynanan Sivasspor müsabakasında sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında da esneme tespit edildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın, deplasmanda DG Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu müsabakada takım arkadaşı Luyindama ile çarpışarak yerde kalan ve daha sonra oyuna devam edemeyen tecrübeli file bekçisi Muslera'nın, bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği bildirildi.

Galatasaray'ın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."