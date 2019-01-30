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Galatasaray'dan taraftara KAP çağrısı

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından transfer müjdesi verdiği videonun ardından taraftarların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) aşırı yüklenme yapmasından dolayı giriş yapılamadığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından transfer müjdesi verdiği videonun ardından taraftarların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) aşırı yüklenme yapmasından dolayı giriş yapılamadığını açıkladı.


Galatasaray, yeni transferi Mbaye Diagne'yi taraftarların aşırı yüklenmesinden dolayı KAP'a yapamadı.


Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:


"Değerli Galatasaraylılar,


19.05'ten bu yana aşırı yüklenme nedeniyle K.A.P. web sitesine giriş yapılamamaktadır. Lütfen bir süre için K.A.P. web sitesine giriş yapmayınız."

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