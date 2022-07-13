Galatasaray'dan tatsız prova

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray, Macaristan Ligi ekiplerinden MOL Fehervar ile karşılaştığı hazırlık maçında rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Macaristan Ligi ekiplerinden MOL Fehervar ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 32. dakikada Kenan Kodro'nun kaydettiği gol ile 1-0 geriye düştü ve müsabakanın ilk yarısı MOL Fehervar'ın üstünlüğü ile noktalandı. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında gol olmayınca Galatasaray maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

İlk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, aldığı bu sonuçla yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ikinci hazırlık maçından da mağlubiyet almış oldu.