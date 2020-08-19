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Galatasaray'dan Tevfik Fikret için anma mesajı

Galatasaray, sarı-kırmızılıların ve Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Tevfik Fikret’in ölümünün 105.

Galatasaray, sarı-kırmızılıların ve Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Tevfik Fikret'in ölümünün 105. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.


Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bugün; örnek Galatasaraylı, Galatasaray Spor Kulübü'nün Hami Başkanı, Türk Edebiyatı'nın unutulmaz ismi Tevfik Fikret'in ölümünün 105. yıl dönümü. Vizyonu ve örnek kişiliği ile 'Fikri hür, vicdanı hür' ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk Edebiyatı'na ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret'in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Büyük üstat, unutulmaz Galatasaraylı Tevfik Fikret'i aramızdan ayrılışının 105. yılında saygıyla anıyoruz" denildi.

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