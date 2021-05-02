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Galatasaray'dan üst üste 3. galibiyet

Galatasaray, Gençlerbirliği galibiyetiyle Süper Lig’de üst üste 3.

Galatasaray, Gençlerbirliği galibiyetiyle Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca son 6 maçta kaybetmezken, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.


Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederken, ligdeki yenilmezliğini de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka ile üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanı 75'e yükselti. Aslan ayrıca 6 maçtır da mağlup olmuyor. Son olarak Hatayspor'a yenilen Cimbom daha sonra oynadığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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